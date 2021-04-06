Мишустин поручил расширять сеть придорожных сервисов для автотуристов

Глава кабмина РФ рассказал о позитивном опыте развития отрасли в Башкирии.

Сеть придорожных сервисных комплексов, которые важны для автомобильных путешественников. нужно расширять. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на стратегической сессии Михаил Мишустин. Он назвал одной из приоритетных задач повышение уровня транспортной доступности. Дополнительно государство обращает внимание на производство средств передвижения для туристов. В качестве успешного опыта по формированию сервисов для клиентов чиновник привел Башкирию, которая смогла реализовать стратегию.

Немало наших граждан отправляется на отдых на автомобиле, - заметил он. - Есть и те, кто передвигается на машине на дальние расстояния. Конечно, крайне необходимо расширять сети придорожных сервисных комплексов для комфортных автомобильных путешествий. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что в большинстве своем автомобильные путешествия остаются достаточно короткими. В основном граждане страны ездят в поездки так на выходные на природу или в соседний регион. В 2022 году году на такие поездки пришлась где-то треть от всех туристических поездок в России.

Мишустин заявил, что все больше регионов РФ становятся привлекательными для путешествий.

Фото и видео: Правительство России