Мишустин поручил тщательно проработать возможность производить аттракционы в России

Премьер-министр РФ рассказал о развитии развлекательной инфраструктуры в стране.

Профильные структуры должны детально проработать возможность производить канатные дороги, аттракционы и другое важное для развития туризма оборудование внутри страны, а не пытаться закупать его за границей. Соответствующее заявление в ходе выступления на стратегической сессии российского правительства по туризму сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник призвал оценить отечественные промышленные возможности, понять, какие важны направления и в каких объемах требуется производить оборудование.

Важно тщательно проработать вопрос создания отечественной аттракционной техники. Это и канатные дороги, и подъемники. Определить потребность в устройствах, в машинах, в оборудовании для деятельности организаций всего туристического комплекса. Я бы сказал так: все то, что мы раньше закупали за рубежом. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров заметил, что глава государства Владимир Путин поручил подготовить решения для помощи предпринимателям при возведении круглогодичных парков развлечений, а также аквапарков, развитии инфраструктуры горнолыжных курортов.

Мишустин: в России появится обновленный государственный лесной реестр.

Фото и видео: Правительство России