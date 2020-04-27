Мишустин: в России появится обновленный государственный лесной реестр

Реестр начнет действовать с 1 января 2025 года.

В России появится обновленный государственный лесной реестр. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Реестр начнет действовать с 1 января 2025 года. Он будет функционировать на базе создаваемой федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, оператором которой определен Рослесхоз. В реестре будут отображаться данные о лесничествах, пунктах складирования заготовленной древесины, объектах лесопереработки, а также о древесине, сделках с ней и продукцией ее переработки. Кроме того, реестр будет содержать лесные карты и аналитическую информацию.

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