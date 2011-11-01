Правительство расширило механизм субсидирования перевозок сельхозпродукции по железной дороге

Мишустин напомнил, что из бюджета на эти цели в 2023 году выделили свыше 6 млрд рублей.

Правительство России расширило механизм субсидирования перевозок сельхозпродукции по железной дороге. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, нынешние субсидии предоставляются на перевозку целого ряда категорий продуктов, что позволяет сохранять продовольственную безопасность и устойчивость внутреннего рынка. Мишустин напомнил, что из бюджета на эти цели в 2023 году выделили свыше 6 млрд рублей.

Согласно новому постановлению открывается возможность субсидировать перевозки ржи, в том числе для мукомольных предприятий в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Глава правительства отметил, что данная инициатива будет способствовать поддержанию стабильных цен на ржаной хлеб, муку и другие виды изделий.

Ранее Мишустин отметил важность придерживаться согласованного подхода к исполнению бюджета

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