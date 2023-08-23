Мишустин: важно придерживаться согласованного подхода к исполнению бюджета

Глава кабмина России оценил задачи, которые выполняет правительство.

Важно и дальше придерживаться скоординированного подхода к исполнению бюджета, чтобы закрепить позитивные тренды в экономической системы страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании кабинета министров сделал председатель правительства Михаил Мишустин.

Важно и дальше придерживаться скоординированного подхода к исполнению бюджета, чтобы все тренды, которые на сегодняшний день проявились, закрепить на долгосрочную перспективу. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день России удалось сохранить первоочередное финансирование социальных и медицинских программ. Особенно это касается обеспечения граждан, включая коммунальное хозяйство, строительство жилья и дорог, расселение аварийных домов. Дополнительно власти страны продолжают реализовывать меры поддержки бизнеса.

Российские компании адаптировались к новым условиям, заявил Мишустин.

Фото и видео: Правительство России