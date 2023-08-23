Российские компании адаптировались к новым условиям, заявил Мишустин

Михаил Мишустин оценил экономические показатели в стране.

Несмотря на трудности из-за западного санкционного давления, отечественные предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям и регулярно наращивают темпы выпуска собственной продукции. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании кабинета министров сделал председатель правительства Михаил Мишустин. Чиновник увидел причины такого сценария в виде своевременно принятых мер поддержки со стороны властей.

Санкции со стороны недружественных государств на сегодняшний день привели к нарушению многих кооперационных связей, логистических маршрутов, к закрытию традиционных экспортных рынков. Но, несмотря на все трудности, российские предприятия смогли быстро адаптироваться. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник пояснил коллегам, что об этом говорят и цифры. Только в первом полугодии индекс российского производства обрабатывающей промышленности увеличился более чем на шесть процентов. Аналитики ожидают, что по результатам всего года в "зеленую зону" выйдут и те направления, в которых произошел наибольший спад. В частности, рост показателей будет фиксироваться в автомобильной отрасли в районе двух процентов, в сегменте машин и оборудования - примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств, препаратов - почти 8%.

Фото и видео: Правительство России