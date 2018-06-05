Отмечается, что в следующем году реальные зарплаты в России вырастут всего на 2,7%.

Рост реальных зарплат россиян замедлится в 2026 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Банка России.

Отмечается, что в следующем году реальные зарплаты в России вырастут всего на 2,7%. При этом данные ЦБ отличаются от прогноза Минэкономразвития, чей показатель составляет 5,7%. По данным ЦБ, компании исчерпали ресурсы по повышению окладов, а рынок труда успел "остыть" по сравнению с 2024 годом.

Эксперты объясняют разницу в прогнозах разными базовыми предпосылками. Минэкономразвития ожидает более быстрое снижение ключевой ставки и инфляции уже во второй половине 2025 года, в то время как аналитики делают более осторожные прогнозы.

Фото: pxhere.com