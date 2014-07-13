Эпидемиолог назвал возможные последствия принудительной вакцинации от КОВИД

Он считает, что это приведет к росту числа фальшивых справок.

Эпидемиолог из НИУ ВШЭ Василий Власов высказался по поводу введения в стране принудительной вакцинации от коронавируса. В интервью "Фонтанке" он заявил, что уровень недоверия людей к вакцине сегодня настолько высок, что они скорее купят справку, чем сделают прививку.

По его мнению, проблему необходимо решать несколько иначе. Специалист считает, что чем скорее уровень информирования населения станет адекватным ситуации и основанным на науке, тем скорее (хотя не быстро) начнет восстанавливаться доверие к вакцине.

Им [людям] надо помочь сделать правильный выбор, без давления. Отметил врач

Ранее мы писали, что власти Петербурга планируют обязать работников сферы услуг вакцинироваться от коронавируса.

Фото: Piter.TV