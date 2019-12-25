Власти Петербурга планируют обязать работников сферы услуг вакцинироваться от коронавируса

В настоящий момент в администрации города обсуждают изменения в 121 постановление.

Власти Петербурга планируют обязать работников транспорта, сферы торговли и услуг вакцинироваться от коронавируса. Об этом в среду, 16 июня, сообщают "Невские Новости" со ссылкой на источника в администрации города.

По словам источника, вакцинироваться или нет – дело каждого. Однако те же официанты, водители или продавцы ежедневно работают с людьми. В настоящий момент власти города обсуждают изменения в 121 постановление. Но окончательное решение по данному вопросу не принято.

Ранее мы писали, что в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу заявили, что в настоящий момент не работают над разработкой документа об обязательной вакцинации в городе.

Фото: Piter.tv