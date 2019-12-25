В Могадишо район трагедии оцеплен правоохранительными органами.

В столице Сомали при взрыве погибли два сотрудника разведки. Об этом рассказали местные журналисты из издания Somali Guardian. Информационный портал уточнил, что теракт произошел в районе Хаул-Вадааг города Могадишо. По предварительным данным, атака совершена боевиком-смертником на пересечении двух магистралей. Перекресток известен под названием Блэк-си.

Представители сомалийской радиостанции Shabelle отметили,что на данный момент район трагедии оцеплен полицией. На место прибыли дополнительные войска. Пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь.

В аэропорту столицы Сомали грузовой самолет врезался в ограждение.

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