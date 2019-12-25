В аэропорту столицы Сомали грузовой самолет врезался в ограждение

На снимках очевидцев видно, что передняя часть фюзеляжа полностью разрушена.

СМИ: в международном аэропорту Аден Адде столицы Сомали грузовой самолет врезался в бетонное ограждение. Об этом сообщили местные журналисты с портала Goobjoog News. Издание сослалось на очевидцев.

В Могадишо борт совершил жесткую посадку, а после - вышел за пределы взлетно-посадочной полосы. Местным работникам удалось запечатлеть инцидент на фотографиях. На кадрах видно, что передняя часть фюзеляжа полностью разрушена из-за столкновения с преградой. Именно там находится кабина пилотов.

На данный момент информация о пострадавших, жертвах или причинах аварии от официальных источников не поступала.

На юге Сомали при взрыве погибли три человека.