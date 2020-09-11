Еще семеро жителей города Кисмайо оказались ранены.

На юге Сомали при взрыве погибли три человека. Об этом сообщили местные журналисты с радиостанции Shebelle. В СМИ сообщили, что трагедия произошла из-за действий террориста-смертника. Он подорвал бомбу в центральном квартале города Кисмайо, расположенном на юге страны

Трагедия унесла жизни троих человек. Также медикам пришлось госпитализировать еще семерых жителей города, которые получили ранения. Местные власти предположили, что целью боевиков мог стать высокопоставленный чиновник из штата Джубаленд.

Четыре человека стали жертвами взрыва во время свадьбы в Афганистане.

Видео: YouTube / Horn Cable Tv

