Боевики захватили военную базу в Сомали

Террористы выгнали военных с их базы.

Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" утром 17 августа захватили военную базу в Сомали. Об этом сообщили журналисты из местного издания Somali Guardian. Под управление террористов перешел инфраструктурный объект в южной части страны, расположенный около города Байдабо в регионе Бай. До этого база использовалась совместными силами армии и милиции.

Военные рассказали, что утром автомобиль со взрывчаткой протаранил ворота базы. Затем экстремисты ворвались на территорию объекта. Бой велся около часа. Со стороны силовиков есть погибшие, но их точное число еще уточняется. О захвате базы рассказали местные жители, которые заметили флаг боевиков на базе. В армии Сомали данный факт еще не подтвержден.

Напомним, что 16 августа террористы захватили отель в городе Могадишо. В результате атаки погибли 20 человек. В списке пострадавших оказались певица Фаиза бела и министр общественных работ Ахмед Вашингтон. Директор по региональным связям министерства информации Абдирисак Абдуллахи Абди погиб.

