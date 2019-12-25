Боевики подложили бомбу на пути следования военных Миссии Африканского союза в Сомали.

В Могадишо произошел взрыв неподалеку от посольства Катара. Об этом сообщили местные журналисты новостного портала Garowe. По данным очевидцев, в центре столицы Сомали прогремел взрыв около бывшей резиденции премьер-министров страны.

Согласно предварительной информации, на территории города сработало самодельное взрывное устройство. Бомба могла быть расположена в непосредственной близости от дипломатического ведомства Катара, на пути следования колонны военных. В машинах находились представители Миссии Африканского союза. В настоящее время сведений о пострадавших нет. Всем солдатам удалось выбраться из транспорта живыми.

В Garowe считают, что за терактом могут стоять сторонники исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб", запрещенной на территории России.

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