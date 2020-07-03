Пострадали минимум 10 сотрудников предприятия.

На фабрике фейерверков в Турции произошла серия взрывов. Об этом сообщили журналисты местного телеканала CNN Turk. В настоящее время на место инцидента выехали пожарные бригады и медицинские службы.

Очевидцы рассказали, что слышали странные звуки в провинции Сакарья на северо-западе страны. Первый взрыв был слышен в радиусе 50 км от фабрики. Шум вызвал панику у местного населения. Многие подумали, что началось землетрясение, поэтому вышли на улицы.

Известно, что в результате инцидента пострадали минимум десять сотрудников фабрики. Информацию предоставил губернатор провинции Сакарья Четин Октай Калдырым. По словам чиновника, все раненые доставлены в ближайшую больницу. В момент инцидента на территории предприятия могло находиться от 150 до 200 работников. В настоящее время специалисты устанавливают причину произошедшего.

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Видео: Twitter/RealthingUlli