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ЕС продолжит оказывать давление на правительство Сирии
Сегодня, 13:24
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lesjasap

ЕС продолжит оказывать давление на правительство Сирии

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В Евросоюзе рассказали о шансах на мир в регионе конфликта.

ЕС продолжит оказывать давление на сирийское правительство. Об этом во время онлайн-конференции "Брюссель-4" рассказал Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. 

Уже действуют санкции, которые дали понять сирийскому правительству, что не может быть примирения и восстановления, пока сирийское правительство не изменит свое видение

Жозеп Боррель, представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности

Чиновник отметил, что ЕС в течение недели проводил консультации с членами гражданского общества Сирии. Боррель рассказал, что эти переговоры внушили надежду на лучшее будущее этого государства. В ЕС считают, что шансы на мир в регионе конфликта сохраняются. Это связано с прекращением огня в Идлибе, соглашение по которому было достигнуто в марте при помощи России и Турции. 

Евросоюз продлил экономические санкции против России.

Теги: евросоюз
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости Сирии,

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