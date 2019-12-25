В новом документе уточняется, что ограничения действительно до 31 января 2021 года.

Евросоюз продлил экономические санкции против России. Об этом стало известно после референдума.

Первый пакет санкций против России был введен в 2014 году из-за событий на Украине. Под ограничения попали ряд российских и крымских политиков и чиновников. В этот раз совет посчитал, что полная реализация минских соглашений не завершена.

Всего под санкции попали 175 лиц и 44 компании.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что сотрудники Amazon вышли на забастовку из-за вспышки коронавируса среди коллег.

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