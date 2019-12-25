Председатель профсоюза заявил, что акции протеста проходят в Лейпциге, Бад-Херсфельде, Верне, Райнберге и Кобленце.

Сотрудники Amazon вышли на забастовку из-за вспышки коронавируса среди коллег. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на профсоюз Ver.di.

Работники корпорации считают, что Amazon "не показывает благоразумия и создает угрозу здоровью сотрудников с целью обогащения концерна. Точное количество протестующих пока неизвестно. По данным Ver.di. работу отложили порядка 400-450 человек. Представители профсоюза в Лейпциге рассчитывают, что к забастовке присоединяться столько же сотрудников.

По предварительным данным, протестующие не расходятся уже более двух дней.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что озвучен список стран, которые сменят США на позиции мирового лидера.

Фото: Twitter / Christine Buchholz