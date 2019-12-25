Озвучен список стран, которые сменят США на позиции мирового лидера. Об этом сообщил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Политолог подчеркнул, что американские власти утратили лидерство из-за упадка в экономике. Свое могущество и силу наращивают две державы – Индия и Китай. По прогнозу политолога, Россия занимает лишь четвертую строчку в этом списке. Неудачи страны связаны с экономикой.
Лидерство дорого стоит, за то, что "рулишь миром, надо платить.
- Дмитрий Журавлев, политолог
При этом, специалист отметил, что доллар по-прежнему будет основной валютой в международных расчетах, а Вашингтону удастся удержать свою роль финансового центра. Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель об утрате США лидерских позиций.
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Фото: pixabay
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