Политолог посчитал, что Соединенные Штаты неизбежно уступят место более сильным державам.

Озвучен список стран, которые сменят США на позиции мирового лидера. Об этом сообщил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Политолог подчеркнул, что американские власти утратили лидерство из-за упадка в экономике. Свое могущество и силу наращивают две державы – Индия и Китай. По прогнозу политолога, Россия занимает лишь четвертую строчку в этом списке. Неудачи страны связаны с экономикой.

Лидерство дорого стоит, за то, что "рулишь миром, надо платить. - Дмитрий Журавлев, политолог

При этом, специалист отметил, что доллар по-прежнему будет основной валютой в международных расчетах, а Вашингтону удастся удержать свою роль финансового центра. Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель об утрате США лидерских позиций.

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