Речь идёт о препарате ремдесивир.

В США озвучили стоимость препарата против COVID-19. Об этом сказано на сайте компании Gilead Sciences.

Лекарство прошло клинические испытания. В развитых странах стоимость противовирусного препарата составит 390 долларов за ампулу. В свое время ремдесивир применяли для борьбы с лихорадкой Эбола. Однако, медики заявили, что препарат не доказал свою эффективность. После вспышки коронавирусной инфекции, его начали применять при лечении инфекций MERS и SARS

Представители Gilead Sciences утверждают, что в обычных условиях цена на лекарство устанавливалась бы в зависимости от его значимости.

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