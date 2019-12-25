Речь идёт об утечке технической воды.

"Норникель" прокомментировал инцидент на обогатительной фабрике. Как сообщают "РИА Новости", руководство Талнахской обогатительной фабрики назвало сложившуюся ситуацию грубым нарушением.

В сообщении сказано, что инцидент произошёл из-за того, что руководство решило откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. Это необходимо было сделать для того, чтобы не допустить возможных нештатных ситуаций, обусловленных повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища.

Представители компании заверили, что ответственные лица Талнахской обогатительной фабрики отстранены от должностей. Пресс-служба уточняет, что уже идет служебное расследование произошедшего. "Норникель" работает с Росприроднадзором и МЧС. Они занимаются мониторингом и оценкой ситуации.

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