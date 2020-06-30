РФ рассматривает предложение турецкой стороны открыть границы для туристов.

Названа возможная дата возобновления авиасообщения России и Турции. О ней рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих, пишет ТАСС.

По его словам, авиационное сообщение между двумя странами, остановленное пандемией COVID-19, может возобновиться с 15 июля. Россия, сказал Дитрих, рассматривает предложение турецкой стороны открыть границы для туристов именно с этой даты.

Ранее мы писали, что в Росавиации планируют возобновить международные полёты. С инициативой выступил глава ведомства Александр Нерадько. Планируется, что первыми снимут ограничения при перелётах с ближайшими к России странами. В остальные государства рейсы будут возобновлять в индивидуальном порядке, который будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране пребывания.

Видео: kremlin.ru