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В Росавиации планируют возобновить международные полёты
Сегодня, 8:12
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matveyvn

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

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Планируется, что первыми снимут ограничения при перелётах с ближайшими к России странами.

В Росавиации планируют возобновить международные полёты. С инициативой выступил глава ведомства Александр Нерадько. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Планируется, что первыми снимут ограничения при перелётах с ближайшими к России странами. В остальные государства рейсы будут возобновлять в индивидуальном порядке, который будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране пребывания.

Письмо с соответствующими предложениями направлено в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. В последнем рассказали, что план возобновления перелётов рассматривают и добавили, что окончательное решение вопроса зависит от стран, с которыми ведутся переговоры по данному вопросу.

Ранее Турция предложила России восстановить авиасообщение с 15 июля.

Теги: авиасообщение, росавиация, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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