Троим членам экипажа удалось выжить после крушения.

Самолет с гуманитарной помощью ООН упал в Сомали. Об этом сообщили журналисты из местного издания Kahawa Tungu. Они рассказали, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Bluebird Aviation из Кении. Борт разбился при посадке в аэропорту города Беледуэйн.

На данный момент известно, что все три пассажира самолета смогли выжить после крушения. Специалисты устанавливают причину падения воздушного судна. Известно, что летчику пришлось совершить жесткую посадку. После приземления борт развалился, а после - загорелся. На опубликованных кадрах видно, что очевидцы сначала пытаются потушить самолет, но вскоре прекращают эти попытки.

Напомним, что самолет Bluebird Aviation собран в Канаде. Модель Dash 8-400 PF является одной из десяти машин, которые имеет компания.

Лексус и Вован поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН.