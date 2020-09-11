Еще восемь человек пострадали.

Четыре человека стали жертвами взрыва во время свадьбы в Афганистане. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Tolo News со ссылкой на губернатора провинции. На данный момент сообщается, что погибших в результате трагедии может быть больше.

Взрыв произошел вечером 10 сентября во время торжественной церемонии в провинции Хост. По данным СМИ, кроме жертв также есть пострадавшие. Известно о восьми раненых. Информация об их состоянии, а также подробности произошедшего не раскрываются.

Несколько минометных снарядов разорвались в центре Кабула.

Видео: YouTube / AFP News Agency