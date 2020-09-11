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Четыре человека стали жертвами взрыва во время свадьбы в Афганистане

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Еще восемь человек пострадали.

Четыре человека стали жертвами взрыва во время свадьбы в Афганистане. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Tolo News со ссылкой на губернатора провинции. На данный момент сообщается, что погибших в результате трагедии может быть больше. 

Взрыв произошел вечером 10 сентября во время торжественной церемонии в провинции Хост. По данным СМИ, кроме жертв также есть пострадавшие. Известно о восьми раненых. Информация об их состоянии, а также подробности произошедшего не раскрываются.

Несколько минометных снарядов разорвались в центре Кабула.

Видео: YouTube / AFP News Agency

Теги: афганистан, взрыв, свадьба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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