Четыре человека стали жертвами взрыва во время свадьбы в Афганистане. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Tolo News со ссылкой на губернатора провинции. На данный момент сообщается, что погибших в результате трагедии может быть больше.
Взрыв произошел вечером 10 сентября во время торжественной церемонии в провинции Хост. По данным СМИ, кроме жертв также есть пострадавшие. Известно о восьми раненых. Информация об их состоянии, а также подробности произошедшего не раскрываются.
Несколько минометных снарядов разорвались в центре Кабула.
Видео: YouTube / AFP News Agency
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