Пострадавшими считаются десять мирных жителей.

Несколько минометных снарядов разорвались в центре Кабула. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Tolo News. В СМИ рассказали, что пострадавшими в результате инцидента считаются десять человек.

В МВД Афганистана рассказали, что трагедия произошла из-за действий неизвестных преступников. Два человека на двух автомобилях начали обстрел жилых кварталов столицы. На данный момент ни одна из действующих террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Россия и Иран продолжат координацию в деле афганского урегулирования.

Видео: YouTube / Странник КН