В штате Нью-Йорк внедорожник наехал на полицейских во время протестов

В американском штате Нью-Йорк внедорожник наехал на полицейских во время протестов. Об этом сообщили журналисты из газеты New York Post со ссылкой на видео, снятое очевидцами. По данным свидетелей, автомобиль врезался в толпу представителей закона на территории города Баффало в понедельник вечером. В результате ДТП пострадало минимум два человека.
На видео заснят момент, как толпа людей разбегается в разные стороны. После этого слышны выстрелы, а внедорожник скрывается с места событий. Пострадавшие полицейские госпитализированы. На данный момент их состояние оценивается как стабильное.
Глава исполнительной власти округа Эри Марк Полонцарц заявил, что водителя транспортного средства и его пассажиров удалось поймать. Сейчас молодые люди находятся под стражей.
В Нью-Йорке задержана дочь мэра города из-за участия в массовых беспорядках.
Видео: YouTube / Baked Blunts
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