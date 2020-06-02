В штате Нью-Йорк внедорожник наехал на полицейских во время протестов

Двое полицейских направлены в больницу.

В американском штате Нью-Йорк внедорожник наехал на полицейских во время протестов. Об этом сообщили журналисты из газеты New York Post со ссылкой на видео, снятое очевидцами. По данным свидетелей, автомобиль врезался в толпу представителей закона на территории города Баффало в понедельник вечером. В результате ДТП пострадало минимум два человека.

На видео заснят момент, как толпа людей разбегается в разные стороны. После этого слышны выстрелы, а внедорожник скрывается с места событий. Пострадавшие полицейские госпитализированы. На данный момент их состояние оценивается как стабильное.

Глава исполнительной власти округа Эри Марк Полонцарц заявил, что водителя транспортного средства и его пассажиров удалось поймать. Сейчас молодые люди находятся под стражей.

В Нью-Йорке задержана дочь мэра города из-за участия в массовых беспорядках.

Видео: YouTube / Baked Blunts