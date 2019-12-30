В сериале "Локи" может появиться первый герой-трансгендер

Портал ComicBookMovie приводит полный расклад о появлении "нетрадиционного" персонажа.

В сети появились предположения, что в одном из проектов четвертой фазы киновселенной Marvel может появиться трансгендерный персонаж. По данным портала ComicBookMovie, таким героем может стать Сера: в комиксах она – один из бескрылых ангелов мужского пола, определяющий себя как женщину.

При этом издание не исключает, что герой появится в четвертом сольном фильме про Тора, который получит название "Любовь и гром". К команде героев может присоединиться Кристиан Бэйл, а Натали Портман сможет поднять молот героя.

Ранее мы сообщали о том, что Том Хиддлстон показал подготовку к съемкам сериала "Локи". Старт съемок проекта запланирован на начало 2020 года, а релиз ожидается весной 2021-го.