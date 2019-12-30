Том Хиддлстон показал подготовку к съемкам сериала "Локи"

Старт съемок проекта запланирован на начало 2020 года, а релиз ожидается весной 2021-го.

В среду, 29 января, стало известно, как проходят съемки сериала о персонаже Marvel "Локи". Об этом рассказал подписчикам актер Том Хиддлстон.

Актер показал подписчикам видео со съемок сериала "Локи". В коротком видеоролик Хиддлстон взлетает на тросе, имитируя атаку в прыжке. В итоге не совсем удачно приземляется на маты.

"Подготовка идет хорошо", — пошутил актер.

Отметим, что сюжет мини-сериала до сих пор не раскрывается. Известно, что полноценный стар съемок запланирован на начало 2020 года, а релиз сериала должен состояться весной 2021-го.

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Видео:twhiddleston/Instagram, Darelly Winchester/YouTube