Марго Робби заявила, что Джаред Лето неуместен в фильме "Хищные птицы"

В "Хищных птицах" снимаются исключительно женщины.

В среду, 29 января, стало известно, почему актер Джаред Лето не появится в киноленте "Хищные птицы". Ою этом заявила актриса Марго Робби, которая взяла на себя обязанности продюсера.

По мнению Марго Робби, участие в киноленте Джареда Лето нецелесообразно. Она отметила, что сейчас очень мало снимают фильмов, где в главных ролях появляются дамы. На сегодняшний день актерский состав "Хищных птиц" выглядит так, что в нем снимаются исключительно женщины. В ленте сыграют Мэри Элизабет Уинстэд, Джерни Смоллетт, Али Вонг, а роль злодея исполнит Юэн Макгрегор.

Марго Робби отметила, что ей хотелось бы видеть её персонажа Харли Квинн исключительно в женской банде.

Фильм является спин-оффом ленты "Отряда самоубийц" Дэвида Эйера. "Хищные птицы" расскажут о группе супергероинь и злодейки Харли Квинн, которые сразятся с главарём преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом.

Премьера киноленты состоится 8 февраля.

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Видео:Jimmy Kimmel Live, Good Morning America, Vogue