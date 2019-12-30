Вышел тизер-трейлер фильма "Форсаж 9" 

В кино с 21 мая 2020 года.

В среду, 29 января, в сети появился тизер-трейлер фильма "Форсаж 9". Видеоролик опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

Сюжет девятого фильма не раскрывается. Однако известно, что в фильме появятся персонажи Натали Эммануэль, Хелен Миррен, Джорданы Брюстер, Тайриза Гибсона, Лудакриса и злодейка в исполнении Шарлиз Терон.

Режиссером новой части "Форсажа" выступил Джастин Лин.

Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"

Видео:JoBlo Movie Trailers/YouTube