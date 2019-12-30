Стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"

Фанаты уже совсем скоро узнают, в какие приключения попадут Доминик Торрето и его "Семья".

Появилась информация, когда состоится премьера первого трейлера уже девятой картины из серии фильмов "Форсаж". По данным портала Digital Spy, премьера нового ролика о будущем фильме состоится уже в эту пятницу, 31 января 2020 года.

В рамках специального включения "Дорога к F9" фанаты узнают, что окружало производство фильма и в какие приключения на этот раз попадет команда Доминика Торрето, роль которого исполнил актер Вин Дизель.

В российский прокат "Форсаж 9", который снял режиссер Джастин Лин планирует выйти в мае 2020 года.

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