Вышел первый трейлер нового Mortal Kombat

Появился первый трейлер мультфильма "Легенды Смертельной битвы: Месть Скорпиона". Анимационная версия популярной компьютерной игры снова соберет известных бойцов в одном месте для того, чтобы одолеть в бою Шанг Цунга и его злодейское окружение. Премьера картины запланирована на весну 2020 года.
Новостей о будущей киноадаптации компьютерной игры пока не появлялось.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильм "Искусство ограбления" с Миком Джаггером и звездой сериала "Дракула".
Видео: Youtube/ IGN
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