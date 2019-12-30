Вышел первый трейлер нового Mortal Kombat

В сети появился ролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной.

Появился первый трейлер мультфильма "Легенды Смертельной битвы: Месть Скорпиона". Анимационная версия популярной компьютерной игры снова соберет известных бойцов в одном месте для того, чтобы одолеть в бою Шанг Цунга и его злодейское окружение. Премьера картины запланирована на весну 2020 года.

Новостей о будущей киноадаптации компьютерной игры пока не появлялось.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильм "Искусство ограбления" с Миком Джаггером и звездой сериала "Дракула".

Видео: Youtube/ IGN