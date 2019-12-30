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В сети появился трейлер фильм "Искусство ограбления" с Миком Джаггером

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Премьера киноленты состоится 6 Марта 2020 года.

Во вторник, 28 января, в сети появился трейлер фильм "Искусство ограбления" с Миком Джаггером. Ролик опубликован на YouTube-канале Kino Cinema.

В сюжете история харизматичного арт-критика Джеймса Фигераса, который знакомится с привлекательной американкой Беренис Холлис. В итоге парочка получает необычное задание — похитить из мастерской художника последний шедевр. Действие происходит на фоне Италии 1970-х.

Премьера киноленты состоится 6 Марта 2020 года.

Ранее  мы сообщали о том, что Макаревич объяснил срыв съемок фильма о "Машине времени".

Видео: Kino Cinema/YouTube

 

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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