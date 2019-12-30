Премьера киноленты состоится 6 Марта 2020 года.

Во вторник, 28 января, в сети появился трейлер фильм "Искусство ограбления" с Миком Джаггером. Ролик опубликован на YouTube-канале Kino Cinema.

В сюжете история харизматичного арт-критика Джеймса Фигераса, который знакомится с привлекательной американкой Беренис Холлис. В итоге парочка получает необычное задание — похитить из мастерской художника последний шедевр. Действие происходит на фоне Италии 1970-х.

Премьера киноленты состоится 6 Марта 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Макаревич объяснил срыв съемок фильма о "Машине времени".

Видео: Kino Cinema/YouTube