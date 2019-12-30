Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о "Машине времени"

Картину не поддержала новый министр культуры Ольга Любимова.

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени". Выход ленты хотели приурочить к 50-летию группы.

Макаревич опубликовал документ, датированный 19 февраля 2019 года. В нем начальник Управления президента по общественным проектам просит тогда еще министра культуры Владимира Мединского оказать поддержку в съемках фильма.

Известно, что режиссер Андрей Комаров хотел снять сборник из 10-15 новелл к юбилею коллектива. В основу каждой новеллы должен был лечь один из хитов "Машины времени". Принять участие в съемках согласились режиссеры Павел Лунгин, Александр Митта, Михаил Сегал, Борис Хлебников и другие.

По словам Макаревича, Мединский заявил, что не против. Однако закончилось все на Ольге Любимовой, возглавлявшей департамент кинематографии Минкульта. Музыкант не знает, произнесла ли будущий министр культуры приписанную ей в СМИ фразу "Мы врагов не поддерживаем", однако она отказалась поддержать картину.

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