Героиня актрисы по имени Джейн Фостер в первых фильмах была астрофизиком.

Американская актриса Натали Портман сыграет Тора в новом фильме Marvel "Тор: Любовь и гром". Об этом сообщает Variety.

В первых фильмах героиня Портман Джейн Фостер была астрофизиком. В новом фильме киновселенной она обретет силы бога грома и сможет поднять молот Мьёльнир.

Одной из причин, почему актриса возьмет на себя роль Тора, станет уход Криса Хемсворта после выхода четвертой части фильма.

Съемки "Тор: Любовь и гром" начнутся в августе 2020 года. Выход новой киноленты запланирован на ноябрь 2021 года. В этом фильме может сняться канадский актер Райан Гослинг. В настоящий момент с ним ведутся переговоры о возможном участии в проекте.

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Фото: Instagram / natalieportman