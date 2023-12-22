МО РФ рассказало о работе ЗРК "Тор-М1" на авдеевском направлении

Бойцы прикрыли наступление российских мотострелков на СВО.

Российские военнослужащие из боевого расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" при Центральном военном округе страны успешно прикрыли наступление мотострелков от разведывательных дронов Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерств по обороны. Известно, что бойцы получили задачу от командования, а затем совершили март в один из районов СВО. Позже им удалось обнаружить воздушную цель армии киевского режима, взять ее под сопровождение и выполнить ликвидацию объекта ВСУ. Операция выполнена на безопасном расстоянии.

По прибытии зенитчики в течение трех минут привели комплекс из походного положения в боевое и осуществили мониторинг воздушного пространства в районе действия наших штурмовых подразделений. пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны России добавили, что точность отечественного ЗРК позволяет одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей ВСУ. Кроме того, радиолокационные станции обнаружения автоматически блокируют возможность поражения "своих" летательных средств.

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Фото и видео: Минобороны России