"Джокер" полюбился миру больше, чем США

Самая большая касса у фильма в Великобритании – 36,9 млн долларов.

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" собрал в мировом прокате больше, чем в США. Об этом сообщает Collider.

После вторых выходных в мировом показе фильм заработал почти 550 млн долларов и стал самым успешным проектом вселенной DC Comics от студии WarnerBros. К слову, картина обошлась создателям в 55 млн долларов без учета трат на маркетинг. Таким образом, "Джокер" десять раз окупил себя.

Больше всего денег фильм собрал в Великобритании – 36,9 млн долларов. Второе место у Мексики (28,6 млн долларов). В тройке лидеров Корея с 27,9 млн долларов. В топ-4 вошла Россия, которая принесла в общую копилку 20,4 млн долларов.

Не исключено, что Warner Bros. предложит режиссеру "Джокера" Тодду Филлипсу снять продолжение. Возможно, студия захочет сделать отдельный фильм о другом персонаже комиксов.

Напомним, действие картины разворачивается в начале 1980-х гг. в Готэме. Комик Артур Флэк, сталкиваясь с человеческой жестокостью, резко меняется. Он понимает, что люди вокруг заслуживают встречи со злобным Джокером, и начинает творить бесчинства. Главные роли в фильме исполнили Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро и другие актеры.

Ранее мы писали, что во второй части "Отряда самоубийц" не будет суперзлодея Джокера.

Видео: YouTube / WBRussia