Во второй части "Отряда самоубийц" не будет суперзлодея Джокера

Режиссер планирует представить фильм 6 августа 2021 года .

В пятницу. 18 октября, стало известно о том, что в сиквеле "Отряда самоубийц" не будет суперзлодея Джокера. Об этом сообщает ИА Nation News.

По словам режиссера Джеймса Ганна, Джокер не является частью отряда в комиксах. ОТметим, что полный состав сиквела еще не раскрыт.

Никто кроме меня и еще нескольких человек не знает всех персонажей фильма. Но если Джокера среди них не будет, я не считаю это странным: в комиксах он не является частью „Отряда" заявил Ганн

Отметим, что сиквел "Отряда самоубийц" не будет продолжением первой части.

Премьера фильма запланирована на 6 августа 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Jesus Is King" рэпера Канье Уэста.

Фото:кадр из фильма "Отряд самоубийц"