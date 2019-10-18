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В сети появился трейлер фильма "Jesus Is King" рэпера Канье Уэста

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Премьера ленты запланирована на 25 октября.

В минувший четверг, 17 октября, в сети появился трейлер фильма "Jesus Is King" Канье Уэста. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале рэпера.

Фильм посвящен одноименному альбому Канье Уэста. Режиссером выступил британский фотограф Ник Найт. По информации инсайдеров, Канье Уэст записал для фильма треки, которые он исполнил в стиле госпела. Кроме того, в киноленту также включат композиции с его предстоящей пластинки. 

Премьера ленты запланирована на 25 октября.

Ранее мы сообщали о том, что назван самый страшный фильм 2019 года.

Видео:Kanye West/YouTube

 

 

Теги: канье уэст, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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