В сети появился трейлер фильма "Jesus Is King" рэпера Канье Уэста

Премьера ленты запланирована на 25 октября.

В минувший четверг, 17 октября, в сети появился трейлер фильма "Jesus Is King" Канье Уэста. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале рэпера.

Фильм посвящен одноименному альбому Канье Уэста. Режиссером выступил британский фотограф Ник Найт. По информации инсайдеров, Канье Уэст записал для фильма треки, которые он исполнил в стиле госпела. Кроме того, в киноленту также включат композиции с его предстоящей пластинки.

Премьера ленты запланирована на 25 октября.

Ранее мы сообщали о том, что назван самый страшный фильм 2019 года.

Видео:Kanye West/YouTube