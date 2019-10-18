  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:18
134
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Назван самый страшный фильм 2019 года

0 0

Победителями стали сразу две картины.

В пятницу, 18 октября, стало известно что пользователи соцсети назвали самый страшный фильм 2019 года. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Победителями стали сразу две картины. Американский триллер "Элай", который рассказывает историю  мальчика, которого не выпускают из дома из-за редкого заболевания.

Второй фильм - филиппинский хоррор "Жуть" режиссера Михаила Реда. В сюжете расследуется загадочное убийство ученицы католической школы для девочек. Пользователи соцсетей заявили, что ничего страшнее не видели. 

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился первый трейлер фильма "Вдова".

Видео:Netflix, Wicked Thrilling Freaks

 

Теги: кино, культура, самый страшный фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии