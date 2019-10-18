Назван самый страшный фильм 2019 года

Победителями стали сразу две картины.

В пятницу, 18 октября, стало известно что пользователи соцсети назвали самый страшный фильм 2019 года. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Победителями стали сразу две картины. Американский триллер "Элай", который рассказывает историю мальчика, которого не выпускают из дома из-за редкого заболевания.

Второй фильм - филиппинский хоррор "Жуть" режиссера Михаила Реда. В сюжете расследуется загадочное убийство ученицы католической школы для девочек. Пользователи соцсетей заявили, что ничего страшнее не видели.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился первый трейлер фильма "Вдова".

Видео:Netflix, Wicked Thrilling Freaks