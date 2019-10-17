"Ведьма из Блэр. Ленобласть": в сети появился первый трейлер фильма "Вдова"

На YouTube-канале прокатчика "Централ Партнершип" появился первый полноценный трейлер картины "Вдова", основанной на реальных событиях.
В основе фильма Ивана Минина – реальные события, случившиеся в 2017 году с поисково-спасательной группой в лесах Ленобласти. Во время учений отряд ищет пропавшего ребенка и сталкивается со зловещей сущностью. Местные жители считают, что это дух давно погибшей ведьмы – Хромой Вдовы.
Ранее мы представили новые трейлеры фильмов "Аванпост" и "Кролик Питер 2".
Видео: Central Partnership / YouTube
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