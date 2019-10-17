"Ведьма из Блэр. Ленобласть": в сети появился первый трейлер фильма "Вдова"

Мистический хоррор появится в российских кинотеатрах 2 апреля 2020 года.

На YouTube-канале прокатчика "Централ Партнершип" появился первый полноценный трейлер картины "Вдова", основанной на реальных событиях.

В основе фильма Ивана Минина – реальные события, случившиеся в 2017 году с поисково-спасательной группой в лесах Ленобласти. Во время учений отряд ищет пропавшего ребенка и сталкивается со зловещей сущностью. Местные жители считают, что это дух давно погибшей ведьмы – Хромой Вдовы.

Ранее мы представили новые трейлеры фильмов "Аванпост" и "Кролик Питер 2".

Видео: Central Partnership / YouTube