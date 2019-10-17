Опубликован новый трейлер фильма "Аванпост" с Чадовым и Федоровым

Премьера картины назначена на 21 ноября 2019 года.

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.

Сюжет фильма затрагивает ближайшее будущее человечества после разрушительной катастрофы. Город потерял связь с большинством населенных пунктов на Земле, а его жители пытаются спастись от неизвестной угрозы.

В главных ролях – Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Алексей Чадов, Петр Федоров и многие другие.

Ранее мы показали трейлер мультфильма "Кролик Питер 2".

Видео: Телеканал ТВ-3 / YouTube