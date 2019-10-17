Вышел трейлер мультфильма "Кролик Питер 2"

В российском прокате картина выйдет весной 2020 года.

В сети появился первый трейлер мультфильма "Кролик Питер 2". В фильме продолжается история маленького и непоседливого кролика, семья которого начала спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву. Члены его семьи отправляются вслед за крлликом, уехавшим из дома.

К своим ролям вернутся Роуз Бирн и Донал Глисон, самого кролика в иностранной версии снова озвучит телеведущий Джеймс Корден.

Первая часть мультфильма вышла в 2018-м году. В прокате "Кролик Питер" собрал более 350 миллионов долларов при бюджете в 50 миллионов.

Видео: SonyPicturesRU / YouTube