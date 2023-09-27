Вышел полноценный трейлер драмы "Май, декабрь" с Натали Портман и Джулианной Мур

Премьера картины на онлайн-ресурсе запланирована на 1 декабря.

На YouTube-платформе появился полноценный трейлер драматического фильма "Май, декабрь" (May December) с Натали Портман и Джулианной Мур в главных ролях. Постановкой ленты занимался Тодд Хейнс, снявший до этого фильмы "Тёмные воды" (Dark Waters) и "Кэрол" (Carol). История расскажет о жизни персонажа по имени Грейси и ее супруга Джо. На момент романа девушке было 30 лет, а ее возлюбленному - 13 лет. Впоследствии героиня Джулианны Мур отбыла наказание за совращение несовершеннолетнего, но после всего Грейси и Джо создали семью, уехав в другой город от скандала. Однако позже об этой истории киноиндустрия решила снять художественный фильм и в дом героев приехала актриса для того, чтобы подготовиться к роли. Её появление ставит под удар благополучие пары, которые долгие годы копила недовольство и проблемы.

Официальная премьера ленты "Май, декабрь" состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. Ограниченный прокат на территории США начнётся 17 ноября, а уже 1 декабря фильм появится на стриминговом сервисе Netflix.

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Фото и видео: YouTube / Netflix