Эпизоды сезона начнут выходить в свет с 7 октября.

Появился трейлер второго сезона аниме "Семья шпиона". Этот проект стал одним из ключевых хитов среди аниме-сериалов в 2022 году. Практически ровно через год после окончания первого сезона, на телеэкраны выйдет второй. Авторы шоу поделились в социальных сетях трейлером новинки. Известно, что в основу проекта легла манга Тецуи Эндо. Произведение стало популярным еще в 2019 году, с самого момента выхода в свет. Сюжет рассказывает историю об агенте по имени Сумрак, который должен остановить конфликт между двумя странами. Герою приходится создать для себя идеальное прикрытие в виде семьи. Приютив маленькую девочку Аню и начав встречаться с одинокой женщиной по имени Йор, Сумрак осознает, что сохранить мир внутри семьи даже сложнее, чем спасать целый мир. Выпуски начнут выходить с 7 октября.

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Фото и видео: YouTube / TOHO animation チャンネル