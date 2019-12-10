В новой "Матрице" снимется звезда сериала "Охотник за разумом"

Как сообщил портал Collider, Джонатан Грофф, озвучивший Кристофа в мультфильме "Холодное сердце", согласился на съемки в новом крупном проекте.

Во вторник, 10 декабря, стало известно, что к Киану Ривзу и Кэри-Энн Мосс, которые вернутся к персонажам Нео и Тринити в "Матрице 4", присоединится звезда сериала "Охотник за разумом" Джонатан Грофф. Роль актера пока не определена.

Звезда "Аквамена" Яхья Абдул-Матин II также присоединится к актерскому составу картины и сыграет одну из главных ролей.

Отметим, что постановкой новой "Матрицы" займутся сестры Вачовски, а сами съемки могут начаться в начале 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Малайзии клеща назвали в честь Виктора Цоя.

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