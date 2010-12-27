Во вторник, 10 декабря, стало известно о том, что в Малайзии клеща назвали в честь Виктора Цоя. Об этом сообщается в журнале Systematic and Applied Acarology.
"Новый вид клещей Trachyoribates обнаружен в подстилке лесов в Малайзии",
—сказано в сообщении.
Как оказалось, исследование проводил российский учёный Сергей Ермилов. Он отметил, что на название клеща его вдохновил Виктор Цой. Дело в том, что на протяжении всего исследования Ермилов слушал группу "Кино".
Ранее мы сообщали о том, что ушла из жизни солистка Roxette Мари Фредрикссон.
Фото:виктор цой/вк
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