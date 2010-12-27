Музыкант вдохновлял исследователей во время экспедиции.

Во вторник, 10 декабря, стало известно о том, что в Малайзии клеща назвали в честь Виктора Цоя. Об этом сообщается в журнале Systematic and Applied Acarology.

"Новый вид клещей Trachyoribates обнаружен в подстилке лесов в Малайзии", —сказано в сообщении.

Как оказалось, исследование проводил российский учёный Сергей Ермилов. Он отметил, что на название клеща его вдохновил Виктор Цой. Дело в том, что на протяжении всего исследования Ермилов слушал группу "Кино".

Ранее мы сообщали о том, что ушла из жизни солистка Roxette Мари Фредрикссон.

Фото:виктор цой/вк