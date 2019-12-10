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Ушла из жизни солистка Roxette Мари Фредрикссон

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Она  скончалась после продолжительной болезни на 62-м году жизни.

Во вторник, 10 декабря, стало известно, что умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон. Об этом сообщают РИА новости.

По данным инсайдера, она скончалась после продолжительной болезни на 62-м году жизни. Напомним, что в 2002 году Мари Фредрикссон диагностировали  опухоль мозга.

Roxette стала всемирно известной в далеком 1988 году, благодаря альбому "Look Sharp!".  Мари Фредрикссон шесть раз номинировалась на шведский Грэмми. В 1988 году её признали лучшей поп-рок певицей года, а также "Исполнителем года" в 1992 году.

Ранее мы сообщали о том, что умер рэпер Juice WRLD.

Видео:Michew011Roxette/YouTube

 

 

 

Теги: roxette, культура, мари фредрикссон, музыка, новости
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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