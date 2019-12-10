Ушла из жизни солистка Roxette Мари Фредрикссон

Она скончалась после продолжительной болезни на 62-м году жизни.

Во вторник, 10 декабря, стало известно, что умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон. Об этом сообщают РИА новости.

По данным инсайдера, она скончалась после продолжительной болезни на 62-м году жизни. Напомним, что в 2002 году Мари Фредрикссон диагностировали опухоль мозга.

Roxette стала всемирно известной в далеком 1988 году, благодаря альбому "Look Sharp!". Мари Фредрикссон шесть раз номинировалась на шведский Грэмми. В 1988 году её признали лучшей поп-рок певицей года, а также "Исполнителем года" в 1992 году.

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Видео:Michew011Roxette/YouTube