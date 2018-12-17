Звезда "Аквамена" исполнит одну из главных ролей в "Матрице"

Яхья Абдул-Матин II может сыграть молодого Морфеуса.

Звезда "Аквамена" Яхья Абдул-Матин II присоединится к актерскому составу четвертой части фильма "Матрица" и сыграет одну из главных ролей. Об этом пишет Variety.

Режиссер и сценарист фильма Лана Вачовски всю прошлую неделю отбирала актера на роль, которая сейчас держится в секрете. По слухам, Яхья Абдул-Матин II может сыграть молодого Морфеуса, лидера человеческого сопротивления. В оригинальной версии его играл Лоренс Фишбёрн.

Яхья Абдул-Матин II уже работал с Warner Bros. Он сыграл в "Аквамене" одного из главных злодеев по прозвищу Черная Манта. Кроме того, актер может быть известен зрителям по сериалу "Черное зеркало".

Известно, что киностудия Warner Bros начнет съемки четвертой части фильма "Матрица" 10 февраля 2020 года. К своим ролям вернулись Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, которые исполнят Нео Тринити соответственно.

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Фото: kinopoisk.ru